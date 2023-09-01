Гилерме: «Во время паузы на игры сборной будем всё разбирать, чтобы после вернуться сильнее»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме высказался о предстоящем матче Премьер-лиги против «Балтики».

«Мы настроены на победу, соперник не важен - нам нужен результат. Во время паузы на игры сборной будем всё разбирать, чтобы после вернуться сильнее», - цитирует Гилерме Sport24.

Матч седьмого тура Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Балтикой» пройдёт в воскресенье, 3 сентября.

Отметим, что Гилерме в нынешнем сезоне провёл за «Локомотив» только два матча – оба в Кубке России.

После шести туров «Локомотив» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.