Николсон в шаге от перехода в клуб Лиги 1 – «Спартак» будет выплачивать форварду 80% его зарплаты

Нападающий Шамар Николсон близок к уходу из «Спартака». Как сообщает Sport Italia, 26-летний ямаец находится в шаге от перехода во французский «Клермон» на правах аренды. Отмечается, что «Спартак» будет выплачивать Николсону 80% его заработной платы.

Шамар Николсон перебирался в «Спартак» в начале 2022 года. За полтора сезона ямаец провёл за московскую команду 43 официальных матча, в которых забил 12 голов.

«Клермон» после трёх сыгранных туров занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Только эта команда ещё не набирала очков в новом сезоне Лиги 1.