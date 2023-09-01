Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Николсон в шаге от перехода в клуб Лиги 1 – «Спартак» будет выплачивать форварду 80% его зарплаты

01 Сентября 2023 • 16:43 Комментировать

Нападающий Шамар Николсон близок к уходу из «Спартака». Как сообщает Sport Italia, 26-летний ямаец находится в шаге от перехода во французский «Клермон» на правах аренды. Отмечается, что «Спартак» будет выплачивать Николсону 80% его заработной платы.

Шамар Николсон перебирался в «Спартак» в начале 2022 года. За полтора сезона ямаец провёл за московскую команду 43 официальных матча, в которых забил 12 голов.

«Клермон» после трёх сыгранных туров занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Только эта команда ещё не набирала очков в новом сезоне Лиги 1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Клермон Шамар Николсон трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.09.23 в 13:00
Урал Урал
Ахмат Ахмат
2.27 3.60 3.20
Видео
02.09.23 в 15:15
Пари НН Пари НН
Рубин Рубин
2.60 3.20 3.00
Видео
02.09.23 в 17:30
Крылья Советов Крылья Советов
Факел Факел
1.90 3.60 4.40
Видео
02.09.23 в 20:00
Краснодар Краснодар
Спартак Москва Спартак Москва
2.60 3.75 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Сентября
19:06 · Россия. Премьер-лига
Швец: «У Ярошика в будущем обязательно всё получится»
19:02 · Россия. Премьер-лига
​Деменко считает «Краснодар» фаворитом в матче со «Спартаком»
18:59 · Россия. Премьер-лига
Гацкан вспомнил, как изменило Ростов-на-Дону попадание «Ростова» в Лигу чемпионов
18:53 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин оценил вратарскую линию «Спартака»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Гладилин сомневается, что «Зенит» - фаворит игры с ЦСКА
18:51 · Россия. Премьер-лига
«Марсель» отказался от Изидора
18:47 · Россия. Премьер-лига
Вячеслав Литвинов: «Дай бог, чтобы Сперцян заиграл в Европе»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Балтики»: «Мы доверяем Игнашевичу на сто процентов»
18:37 · Кубок России
Масалитин назвал причину разгрома «Динамо» от «Спартака» в Кубке России
18:31 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв оценил возможную продажу Бальде и Николсона
18:09 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «Бальде и Николсон — очень позитивные ребята»
17:45 · Россия. Премьер-лига
Мохамед Конате: «У нас есть цель — быть в таблице выше, чем в прошлом сезоне»
17:32 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Зенит» обезопасил себя продлением контракта с Барриосом 1
17:25 · Кубок России
​В РФС высказались о проведении кубкового матча кировского «Динамо» на берегу Баренцева моря
16:58 · Россия. Премьер-лига
Гилерме: «Во время паузы на игры сборной будем всё разбирать, чтобы после вернуться сильнее»
Все новости
Рекомендуем