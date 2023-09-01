​Бальде близок к переходу из «Спартака» в испанский клуб

Нападающий Кейта Бальде близок к уходу из «Спартака». Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», 28-летний сенегалец в ближайшие часы может примерить на себе футболку «Эспаньола». Испанский клуб, выступающий во втором дивизионе своей страны, близок к аренде Бальде с правом выкупа за 2,5 миллиона евро.

Ранее «Спартак» исключил Бальде из заявки на сезон Российской Премьер-лиги.

Кейта Бальде переходил в «Спартак» в конце лета прошлого года. В 19 играх за «красно-белых» сенегальский форвард записал на свой счёт четыре гола.

«Спартак» в настоящий момент готовится к гостевому матчу против «Краснодара», который пройдёт в субботу, 2 сентября.