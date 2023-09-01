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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» исключил Бальде из заявки на сезон РПЛ

01 Сентября 2023 • 16:33 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
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02.09 20:00

Нападающий Кейта Бальде был исключён из заявки «Спартака» на чемпионат России. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Премьер-лиги.

Ожидается, что в ближайшие часы «Спартак» объявит об уходе 28-летнего Бальде в другой клуб.

В «Спартак» Кейта Бальде перебирался в конце августа прошлого года. С тех пор сенегальский нападающий провёл за московскую команду 19 официальных матчей, в которых забил четыре гола.

Ближайшую игру Премьер-лиги «Спартак» проведёт 2 сентября – против «Краснодара». После шести туров команда Гильермо Абаскаля располагается на седьмой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кейта Бальде
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