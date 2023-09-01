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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Переход спартаковца Николсона в турецкий клуб сорвался

01 Сентября 2023 • 16:29 Комментировать

Нападающий Шамар Николсон мог сменить «Спартак» на турецкий клуб. «Самсунспор» предлагал 26-летнему футболисту зарплату в 1,2 миллиона евро за сезон, но из-за промедления со стороны игрока сделка по аренде сорвалась. Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат».

Отмечается, что Николсон не хочет лишаться большой зарплаты, которую он сейчас имеет в «Спартаке».

За «Спартак» Шамар Николсон играет с января 2022 года. С тех пор ямаец провёл 43 официальных матча, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативных паса на партнёров.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт 2 сентября – против «Краснодара» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Самсунспор Шамар Николсон трансферы футбола - лето 2023
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