Чанов: «Возвращение в строй Акинфеева уже помогает ЦСКА»

Бывший голкипер столичного ЦСКА Вячеслав Чанов оценил важность возвращения Игоря Акинфеева в ворота «армейцев» перед матчем против «Зенита».

«Возвращение в строй после травмы Акинфеева уже помогает «армейцам». В кубковом матче с «Сочи» команда сзади играла совсем по-другому. Так что, наличие Игоря в воротах однозначно поможет ЦСКА и в матче с «Зенитом», – заявил эксперт в интервью Vprognoze.ru.

По мнению Чанова, сложно предсказать исход предстоящей встречи седьмого тура, отметив, что в дело могут вмешаться случай или удача. Тем не менее Вячеслав безусловно ждёт победы подопечных Владимира Федотова.

Напомним, что ЦСКА примет «Зенит» в домашней встрече седьмого тура Премьер-лиги в воскресенье, 3 сентября.