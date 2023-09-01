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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов рассказал, в чём ЦСКА лучше «Зенита»

01 Сентября 2023 • 16:17 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
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03.09 17:30

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем матче седьмого тура РПЛ, в котором ЦСКА примет на своём поле «Зенит».

По мнению специалиста, в этой игре нет фаворита, так как встреча состоится в Москве. Также Тарханов вспомнил о том, что в прошлом сезоне ЦСКА уже побеждал «Зенит» и имеет некоторые преимущества над действующим чемпионом России.

«Думаю, что шансы 50 на 50. В чём есть преимущество ЦСКА над «Зенитом»? В организованности. Ясно, что в открытый футбол с «Зенитом» сложно играть, потому что там атакующая группа сильная. Наверное, ЦСКА нужно будет прессинговать в центре поля, чтобы потом убегать в контратаки», — цитирует Тарханова Betonmobile.ru.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится 3 сентября. Начало — в 17:30 по московскому времени. Отметим, что на данный момент «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая шестых «армейцев» на три очка. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Александр Тарханов
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