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Гладилин оставил прогноз на матч «Краснодара» и «Спартака»

01 Сентября 2023 • 16:16 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
1 2.30 X 3.80 2 2.95
02.09 20:00

Бывший футболист столичного «Спартака» Валерий Гладилин поделился прогнозом на матч седьмого тура РПЛ против «Краснодара».

«В таких матчах фаворитов, как правило, не бывает. Но «Краснодар» играет дома при своей публике, его можно назвать фаворитом. Но равные условия, команды на данный момент примерно равны по классу», — заявил экс-форвард «красно-белых», чьи слова приводит «Газета.Ru». По мнению эксперта, наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль не может определиться с оптимальным составом для своей команды, что влечёт серьёзные проблемы для самого специалиста.

Напомним, что лидирующий в чемпионате «Краснодар» примет «Спартак» во встрече седьмого тура Премьер-лиги в субботу, 2 сентября. «Красно-белые» находится лишь на седьмой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Валерий Гладилин
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КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
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