Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на самые интересные матчи седьмого тура РПЛ.

- ЦСКА примет «Зенит», который уступил «Балтике» в Кубке. Верите, что «армейцы» наберут очки в этой встрече?

- Могут. «Зенит» пока еще не восстановил те кондиции, которые были до ухода лидеров. Потери серьезные. Хотя питерцы прибавили. Поэтому у ЦСКА есть возможность отнять очки. Тоже непредсказуемый результат с равными шансами.

- Это будет первая игра Марио Ферандеса против бывшей команды. Как его встретят болельщики?

- Марио – взрослый человек и выбрал для себя такой путь. Думаю, болельщики уже свыклись этим. Фернандес добросовестно отработал чуть ли не десять лет в ЦСКА, помог «армейцам» во многих моментах. Я думаю, болельщики должны его понять, что он выбрал «Зенит».

- «Ростов» примет «Динамо». Здесь у кого больше шансов?

- Фаворита нет. «Ростов» хоть и играет дома, но «Динамо» в последних матчах хорошо выглядело. Шансы равные.

- То есть склоняетесь больше к ничейному результату?

- Да. Но если какая-то команда и победит, но не с большим преимуществом, а в один мяч.

Елена Григорьевская