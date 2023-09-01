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Гладилин: «Думаю, болельщики ЦСКА должны понять Марио Фернандеса, что он выбрал «Зенит» эксклюзив

01 Сентября 2023 • 16:40 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Зенит
1 2.85 X 3.40 2 2.55
03.09 17:30

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на самые интересные матчи седьмого тура РПЛ.

- ЦСКА примет «Зенит», который уступил «Балтике» в Кубке. Верите, что «армейцы» наберут очки в этой встрече?

- Могут. «Зенит» пока еще не восстановил те кондиции, которые были до ухода лидеров. Потери серьезные. Хотя питерцы прибавили. Поэтому у ЦСКА есть возможность отнять очки. Тоже непредсказуемый результат с равными шансами.

- Это будет первая игра Марио Ферандеса против бывшей команды. Как его встретят болельщики?

- Марио – взрослый человек и выбрал для себя такой путь. Думаю, болельщики уже свыклись этим. Фернандес добросовестно отработал чуть ли не десять лет в ЦСКА, помог «армейцам» во многих моментах. Я думаю, болельщики должны его понять, что он выбрал «Зенит».

- «Ростов» примет «Динамо». Здесь у кого больше шансов?

- Фаворита нет. «Ростов» хоть и играет дома, но «Динамо» в последних матчах хорошо выглядело. Шансы равные.

- То есть склоняетесь больше к ничейному результату?

- Да. Но если какая-то команда и победит, но не с большим преимуществом, а в один мяч.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Валерий Гладилин Марио Фернандес
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ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
Комментарии (1)
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Южный201
01 Сентября 2023 в 18:46
А кто этот адвокат иуды-фернандеса Гладилин?
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