Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на матч седьмого тура РПЛ «Краснодар» - «Спартак».

- «Краснодар» считается удобным соперником для «красно-белых», потому что играет в открытый футбол. С такими командами подопечным Абаскаля полегче играть, на быстрых переходах. И подбор футболистов у москвичей посильнее. Как раз под эту игру у Абаскаля больше исполнителей. Так что мы увидим открытый футбол. Но у «Спартака» еще не все налажено. Есть проблемы в построении игры. Будет очень интересный футбол. Предсказать результат здесь сложно. Он может быть любым.

- Наверняка выйдет в стартовом составе Бабич, который хорошо дебютировал в Кубке. Кто будет играть с ним в паре, и сядет ли Джикия в запас, ведь они с Бабичем играют на одной позиции и оба левоногие?

- Сложно сказать, что у тренера в голове. Он пока ищет и еще даже не определился, в три защитника ему играть, в четыре или в пять. После матча с «Динамо» это особенно трудно. Думаю, он решит по составу только в день игры. Дело в том, что костяка команды нет, и стабильности ни в одной линии тоже нет. Тем более во встрече с «Динамо» хорошо себя проявили резервисты: Игнатов, Зиньковский, Литвинов. Поэтому угадать стартовый состав невозможно.

- Можно сказать, что неудачная полоса у «Спартака» позади после разгрома «Динамо»?

- Нет. Игра с «Динамо» - не показатель. «Красно-белые» выиграли первый тайм, когда Личка дал возможность поиграть футболистам, которых он не видел и не знает, потому что этот матч ничего не давал в турнирном плане. Понятно, что у «Динамо» есть определенный костяк команды, а резерв намного слабее, чем у «Спартака».

- В шести турах чемпионата «Краснодар» пропустил только два мяча. «Спартак» вряд ли повторит голевое пиршество встречи с «Динамо»?

- Нет, конечно. Много голов не будет. Матч предстоит серьезный. «Краснодар» находится в лидерах и борется за самые высокие места. У «Спартака» тоже большие задачи. Мы увидим открытый футбол.

Елена Григорьевская