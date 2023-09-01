По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Лион» интересовался полузащитником «Спартака» Кристофером Мартинсом. Французский клуб ищет усиление в центр поля и обратил внимание на полузащитника сборной Люксембурга. Однако до конкретики дело не дошло, «Спартак» не готов расставаться со своим футболистом.

Напомним, Мартинс перешёл в «Спартак» в январе прошлого года из швейцарского клуба «Янг Бойз». В текущем сезоне 26-летний футболист провёл в составе «красно-белых» девять матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Люксембурга в 4,5 миллиона евро.