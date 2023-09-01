​Мостовой не смог сделать прогноз на матч «Краснодар» - «Спартак»

Известный в прошлом футболист сборной России Александр Мостовой не смог сделать прогноз на матч седьмого тура Премьер-лиги, в котором «Краснодар» будет принимать «Спартак».

Отметим, что «Краснодар» на текущий момент является лидером Премьер-лиги (14 очков). «Спартак», в свою очередь, располагается на седьмой позиции (10 очков).

«Не представляю, какой будет счёт, как ни странно. Всегда даю прогнозы, стараюсь быть объективным и, кстати, 80% из них сбываются. Но другое дело, что здесь вообще не понимаю. Игра на три результата», - сказал Мостовой, чьи слова приводит Sport24.

«Краснодар» и «Спартак» пересекутся в субботу, 2 сентября. Стартовый свисток футболисты и зрители на стадионе услышат в 20:00 по московскому времени.