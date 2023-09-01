​Гулиев: Не хотел оставаться в России

Воспитанник «Спартака» Аяз Гулиев на днях подписал контракт с азербайджанским клубом «Сабах». 26-летний футболист ответил на вопрос, проявляли ли интерес к нему клубы из России.

«Я знал об их интересе, но, опять же, не рассматривал их и хотел поменять обстановку и чемпионат», - сказал Гулиев, слова которого приводит Sport24.

Гулиев отметил, что у него оставался ещё год по контракту с «Химками». При этом футболист сразу решил переходить в другой чемпионат.

Напомним, что «Химки» по итогам прошлого сезона вылетели из Премьер-лиги. В настоящий момент подмосковная команда выступает во втором по рангу дивизионе России.