Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» прокомментировал поражение «железнодорожников» от «Ростова» (1:2) в третьем туре группового этапа Кубка России.

«Ростов» показал с первых минут, что ему победа была нужна больше, чем «Локомотиву». Молодёжь, которую Карпин выпустил, проявила себя в полной мере. А вот игроки «железнодорожников», к сожалению, те, которые должны доказывать Галактионову, что они имеют право играть в основе, например, Сарвели или Раков, они, к сожалению, были бледной тенью. Жемалетдинов пока выглядит плохо. Везде ростовские ребята были впереди, отсюда и такой результат», — сказал Наумов.

«Ростов» возглавляет группу B, набрав шесть очков, команда Михаила Галактионова имеет такое же количество очков, но идёт второй. «Рубин» и «Урал» занимают третье и четвёртое место соответственно, у команд по три очка.