​Бальде и Николсон могут покинуть «Спартак» в пятницу

Нападающие Кейта Бальде и Шамар Николсон могут покинуть «Спартак» до конца дня пятницы. Об этом рассказывает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси».

По данным источника, «Спартак» в настоящий момент ведёт переговоры по 28-летнему Бальде и по 26-летнему Николсону с заинтересованными клубами. Форварды могут уйти как в аренду, так и по полноценному трансферу.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в субботу, 2 сентября. В седьмом туре команда Гильермо Абаскаля будет играть против лидирующего «Краснодара» на выезде. На текущий момент «красно-белые» занимают седьмое место в турнирной таблице.