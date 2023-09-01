Бабич: «Переход в «Спартак» — это определённо не шаг назад для меня»

Новобранец «Спартака» Срджан Бабич, перешедший в московский клуб минувшим летом из «Альмерии», сравнил «красно-белых» с испанской командой.

Сербский футболист не согласился с тем, что переход в российский клуб можно назвать шагом назад в его карьере, так как «Спартак», по мнению Бабича, является самым большим клубом страны.

«Этот клуб гораздо лучше. К тому же «Спартак» — самый большой клуб России. Это определённо не шаг назад для меня. Это следующий шаг в моей карьере», — приводит слова Бабича Sport24.

В составе «Спартака» 27-летний Бабич успел провести один матч, в котором он отметился одним забитым голом. В ближайшем седьмом туре РПЛ «красно-белые» встретятся с «Краснодаром». Этот матч состоится завтра, 2 сентября. Начало — в 20:00 по московскому времени.