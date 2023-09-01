Круговой оценил состояние ЦСКА перед матчем седьмого тура РПЛ

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой оценил текущее состояние ЦСКА, с которым «сине-бело-голубые» встретятся в седьмом туре РПЛ.

«Хорошая команда. Боевая. Близкие соседи по турнирной таблице, а значит — конкуренты. Да, мы обыграли «армейцев» в игре за Суперкубок, но по пенальти. И не сказал бы, что очень хорошо играли. Значит, и в этом плане в матче с ЦСКА будет к чему стремится», — заявил футболист петербургского клуба в интервью «Матч ТВ».

Также Круговой выразил надежду на то, что тренерский штаб «сине-бело-голубых» грамотно проведут подготовку к поединку. Данил считает, что «Зенит» получает хороший шанс реабилитироваться за неудачу в кубковой встрече с «Балтикой».

Напомним, что «Зенит» и ЦСКА встретятся в матче седьмого тура Премьер-лиги в воскресенье, 3 сентября. «Сине-бело-голубые» находятся на втором месте в турнирной таблице с 13 очками.