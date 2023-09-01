Карапузов: «Мне понравилась работа с Личкой, я был в восторге от сборов»

Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов, права на которого принадлежат «Динамо», поделился мнением о главном тренере «бело-голубых» Марцеле Личке.

По словам Карапузова, решение о переходе в «Пари НН» он принял вместе с Личкой. Футболист подчеркнул, что хочет выступать за ту команду, где в нём видят игрока основы.

«Мне понравилась работа с Марцелом Личкой, я был в восторге от сборов. Поговорили с ним, он согласился с моим решением — я хочу быть основным игроком. Мы вместе приняли решение о переходе», — цитирует Карапузова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 23-летний Карапузов провёл за нижегородскую команду шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.