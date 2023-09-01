Веденеев: «ЦСКА сейчас оказался на перепутье»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о предстоящем матче седьмого тура Премьер-лиги против ЦСКА.

«ЦСКА сейчас оказался на перепутье. Они вроде и ждут каких-то игроков, но на данный момент армейцы на порядок слабее «Зенита», который в хорошем состоянии», – заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». Также Веденеев считает, что «Зенит» является хорошим раздражителем для «армейцев» после поражения в рамках Суперкубка России.

Напомним, что матч седьмого тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 3 сентября, на «ВЭБ Арене».