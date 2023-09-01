Агент Сафонов — о Тюкавине: «Были предложения от иностранных и российских клубов»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, сообщил, что московский клуб хочет продлить контракт с 21-летним игроком.

«Предложение о продлении контракта действительно было. Дали ли ответ? Без комментариев, мы общаемся. Если договоримся, то в первую очередь будем «Динамо» рассматривать», — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днём».

Также агент сообщил, что Тюкавин имеет варианты продолжения карьеры в других клубах — как в российских, так и в зарубежных.

Действующий контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне нападающий провёл за «бело-голубых» восемь матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7 миллионов евро.