Масоэро: «У «Зенита» — посольство Бразилии, с ними тяжело конкурировать»

Бывший защитник «Пари НН» Лукас Масоэро высказался о бразильских и аргентинских футболистах, выступающих в РПЛ.

По мнению 28-летнего аргентинца, бразильцев много не только в РПЛ, но и в других странах. Также Масоэро выразил надежду на то, что в скором времени в чемпионате России увеличится и количество аргентинских игроков.

«У «Зенита» — посольство Бразилии, поэтому с ними тяжело конкурировать. У аргентинских игроков тоже есть свои плюсы, и я думаю, что в ближайшем будущем мы сможем посоревноваться в количестве с бразильцами в России», — цитирует Масоэро Metaratings.

Напомним, Масоэро выступал за «Пари НН» с 2021 по 2023 год. В общей сложности в составе нижегородской команды защитник провёл 58 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.