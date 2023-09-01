Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Салихова: «Спартак» не заметит «Краснодар»

01 Сентября 2023 • 14:08 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
1 2.30 X 3.80 2 2.95
02.09 20:00

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о предстоящем матче «красно-белых» против «Краснодара».

По словам Салиховой, «Краснодар» является для «Спартака» удобным соперником. Зарема отметила, что «быки» оставляют на поле много свободного пространства, которым хорошо пользуются «красно-белые».

«Уверена, «Спартак» даже не заметит «Краснодар» на поле. Важно скорее забить первый гол», - цитирует Салихову Metaratings.

Матч седьмого тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» пройдёт в субботу, 2 сентября. Игра стартует в 20:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Зарема Салихова
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.09.23 в 13:00
Урал Урал
Ахмат Ахмат
2.27 3.60 3.20
Видео
02.09.23 в 15:15
Пари НН Пари НН
Рубин Рубин
2.60 3.20 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Сентября
16:17 · Россия. Премьер-лига
Тарханов рассказал, в чём ЦСКА лучше «Зенита»
16:16 · Россия. Премьер-лига
Гладилин оставил прогноз на матч «Краснодара» и «Спартака»
15:44 · Россия. Премьер-лига
«Лион» запросил у «Спартака» информацию по Кристоферу Мартинсу эксклюзив
15:39 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой не смог сделать прогноз на матч «Краснодар» - «Спартак»
15:34 · Россия. Премьер-лига
​Гулиев: Не хотел оставаться в России
15:19 · Россия. Премьер-лига
​Бальде и Николсон могут покинуть «Спартак» в пятницу
15:16 · Россия. Премьер-лига
Бабич: «Переход в «Спартак» — это определённо не шаг назад для меня»
15:05 · Россия. Премьер-лига
Круговой оценил состояние ЦСКА перед матчем седьмого тура РПЛ
15:01 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» сообщили о намерении продлить контракт с Конате
14:44 · Россия. Премьер-лига
Карапузов: «Мне понравилась работа с Личкой, я был в восторге от сборов»
14:32 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: «ЦСКА сейчас оказался на перепутье»
14:27 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов — о Тюкавине: «Были предложения от иностранных и российских клубов» 1
14:26 · Россия. Премьер-лига
Кривцов назвал цели «Краснодара» после успешного старта
14:10 · Россия. Премьер-лига
Масоэро: «У «Зенита» — посольство Бразилии, с ними тяжело конкурировать»
14:08 · Россия. Премьер-лига
​Салихова: «Спартак» не заметит «Краснодар»
Все новости
Рекомендуем