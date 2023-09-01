​Салихова: «Спартак» не заметит «Краснодар»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о предстоящем матче «красно-белых» против «Краснодара».

По словам Салиховой, «Краснодар» является для «Спартака» удобным соперником. Зарема отметила, что «быки» оставляют на поле много свободного пространства, которым хорошо пользуются «красно-белые».

«Уверена, «Спартак» даже не заметит «Краснодар» на поле. Важно скорее забить первый гол», - цитирует Салихову Metaratings.

Матч седьмого тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» пройдёт в субботу, 2 сентября. Игра стартует в 20:00 по московскому времени.