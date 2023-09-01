Агент: «Есть шанс, что Кайо будет готов к матчу против «Спартака»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, рассказал о состоянии своего клиента, который ранее получил повреждение.

Агент допустил, что бразильский футболист сможет принять участие в матче седьмого тура РПЛ против «Спартака».

«Есть шанс, что Кайо завтра будет готов к матчу против «Спартака». Мы надеемся на это», — цитирует Хеновеса «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Кайо провёл за «Краснодар» семь матчей, в которых отметился одним забитым голом.

Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится завтра, 2 сентября. Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.