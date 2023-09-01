Боков: «ЦСКА способен обыграть «Зенит»

Экс-игрок московского ЦСКА Максим Боков поделился ожиданиями от встречи между «армейцами» и петербургским «Зенитом» в седьмом туре чемпионата России.

«ЦСКА способен обыграть «Зенит». Такая победа уже была относительно недавно в чемпионате, «армейцы» могут повторить этот результат. Болельщики ЦСКА могут надеяться на три очка», - передает слова Бокова «РБ Спорт».

Матч ЦСКА – «Зенит» состоится в грядущий уик-энд на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи запланировано в 17:30 по московскому времени. По итогам шести туров москвичи занимают шестое место в таблице Премьер-лиги, а питерцы располагаются на второй позиции.