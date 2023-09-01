Осинькин — о Писарском: «Получил сильнейший удар в лицо, едва не потерял сознание и в этот момент оступился и подвернул голеностоп»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о состоянии нападающего самарской команды Владимира Писарского.

Напомним, 30 августа 27-летний футболист, восстановившийся от травмы, впервые вышел на поле в нынешнем сезоне. Случилось это в матче группового этапа Кубка России против «Ахмата» (1:3).

«Писарский пропустил два месяца — получил сильнейший удар в лицо, едва не потерял сознание и в этот момент оступился и подвернул голеностоп. Как у него со здоровьем? Сразу после игры он сказал мне, что всё в порядке», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Писарский перешёл в «Крылья Советов» прошлой зимой из «Оренбурга». В составе самарской команды нападающий успел провести 17 матчей, в которых он забил три мяча и отдал две результативные передачи.