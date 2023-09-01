Михаил Кержаков: «Против ЦСКА у «Зенита» никогда не было простых матчей»

Страж ворот петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался касательно предстоящего поединка против столичного ЦСКА в седьмом туре Российской премьер-лиги.

«Будет непростая игра - против ЦСКА у нас никогда не было простых игр. Матч будет мало чем отличаться от встречи за Суперкубок. Но я надеюсь, что мы будем играть немножко по-другому», - приводятся слова голкипера на официальном сайте «сине-бело-голубых».

«Армейцы» примут «Зенит» на стадионе «ВЭБ Арена» в воскресенье, 3 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. В преддверии матча хозяева занимают шестое место в турнирной таблице, а гости – второе.