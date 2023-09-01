​Семак: «Стабильность - то слово, которое почти всегда применимо к ЦСКА»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает ЦСКА – ближайшего соперника «сине-бело-голубых» в чемпионате России – стабильной командой.

«Стабильность - то слово, которое почти всегда применимо к ЦСКА. Они действуют достаточно стабильно. Конечно, получается не всегда, но так у всех команд - ни у кого не получается играть стабильно и добиваться того результата, которого они хотят, это абсолютно нормально», - сказал Семак, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

ЦСКА и «Зенит» пересекутся в седьмом туре Российской премьер-лиги. Матч пройдёт в ближайшее воскресенье, 3 сентября. Стартовый свисток на «ВЭБ Арене» арбитр Павел Кукуян даст в 17:30 по московскому времени.

В шести прошедших турах чемпионата России ЦСКА набрал 10 очков и занимает шестое текущее место в турнирной таблице. «Зенит», в свою очередь, смог раздобыть 13 зачётных баллов, с которым располагается на второй строчке в таблице.