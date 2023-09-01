Семак рассказал, что думает о тренере ЦСКА Федотове

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о коллеге из московского ЦСКА Владимире Федотове. «Сине-бело-голубые» встретятся с «армейцами» в рамках седьмого тура Премьер-лиги.

«ЦСКА - команда очень крепкая, дисциплинированная. Мы ждём очень сложной игры. Федотов во всех командах, в которых он работал, показывает очень хороший результат», - передает слова специалиста пресс-служба петербургского клуба.

Встреча между ЦСКА и «Зенитом» пройдет в воскресенье, 3 сентября. Начало запланировано в 17:30 по столичному времени. Перед этим матчем «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице, а гости располагаются на второй строчке.