Игрок ЦСКА Мендес: «Победа - моё ожидание перед матчем с «Зенитом»

Хавбек московского ЦСКА Виктор Мендес поделился ожиданиями от предстоящего поединка между «армейцами» и петербургским «Зенитом» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги.

«Победа - моё ожидание перед матчем с «Зенитом». Это то, что нам нужно и это то, что мы будем делать. Понятно, что «Зенит» очень сложный соперник. Но нам есть чем удивить «Зенит», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Центральный матч седьмого тура чемпионата России ЦСКА – «Зенит» состоится Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в воскресенье, 3 сентября. Начало встречи запланировано в 17:30 по московскому времени.