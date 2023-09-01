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​Семак назвал Акинфеева легендой

01 Сентября 2023 • 13:23 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
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03.09 17:30

Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался об Игоре Акинфееве. Голкипер ЦСКА недавно вернулся в строй после нескольких пропущенных игр. Давая комментарий, Семак сказал, что возвращение Акинфеева является хорошей новостью для «армейцев».

«Игорь - легенда всего российского футбола и стержень армейского клуба. Это очень важный игрок в плане игровых и лидерских качеств. Безусловно, его возвращение - огромный плюс для команды», - сказал Семак, чьи слова приведены на сайте «Зенита».

Матч седьмого тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 3 сентября. Стартовый свисток арбитр Павел Кукуян даст в 17:30 по московскому времени.

На текущий момент «Зенит» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги второе место (13 очков), а ЦСКА – шестое (10 очков).

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Сергей Семак Игорь Акинфеев
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ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
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