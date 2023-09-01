​Семак назвал Акинфеева легендой

Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался об Игоре Акинфееве. Голкипер ЦСКА недавно вернулся в строй после нескольких пропущенных игр. Давая комментарий, Семак сказал, что возвращение Акинфеева является хорошей новостью для «армейцев».

«Игорь - легенда всего российского футбола и стержень армейского клуба. Это очень важный игрок в плане игровых и лидерских качеств. Безусловно, его возвращение - огромный плюс для команды», - сказал Семак, чьи слова приведены на сайте «Зенита».

Матч седьмого тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 3 сентября. Стартовый свисток арбитр Павел Кукуян даст в 17:30 по московскому времени.

На текущий момент «Зенит» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги второе место (13 очков), а ЦСКА – шестое (10 очков).