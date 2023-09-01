​Семак назвал игроков «Зенита», которые вернулись в строй – впереди матч с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о кадровой ситуации в команде. У специалиста спросили, есть ли подвижки в хорошую сторону.

«Конечно, есть. Думаю, к нам присоединится целая группа игроков по сравнению с кубковым матчем - добавятся Ду Кейрос, Барриос, Эракович и Мостовой - четыре футболиста, твёрдые игроки нашей основной обоймы», - цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

В седьмом туре Премьер-лиги «Зенит» сыграет против ЦСКА на поле соперника. Матч пройдёт в воскресенье, 3 сентября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:30 по московскому времени.

На текущий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Краснодара» на одно очко.