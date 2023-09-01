​Семак не говорил с Марио Фернандесом персонально об игре с ЦСКА

В седьмом туре чемпионата России «Зенит» будет играть против ЦСКА на выезде. Рулевой питерской команды Сергей Семак ответил на вопрос, общался ли он с Марио Фернандесом, которому предстоит сыграть против своего бывшего клуба.

По словам Семака, он не общался с Фернандесом персонально. Тренер отметил профессионализм и отношение футболиста к делу.

«Первая игра против бывшей команды всегда немного волнительна, но, думаю, что как и в первом матче он будет показывать свой максимум, всё то, на что он способен», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Напомним, что Марио Фернандес играл за ЦСКА в 2012-2022 годах. Минувшим летом футболист подписал контракт с «Зенитом».