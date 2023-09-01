Бывший вратарь ЦСКА Георгий Кырнац рассказал о работе с Сергеем Овчинниковым в «армейском» клубе. Его слова передает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

- Овчинников много «пихал» своим подопечным?

- Да, он был строг, но в итоге его действия пошли всем на благо. Он так пытался замотивировать нас и выжать из нас какую-то нужную эмоцию.

- А в личном общении?

- Когда ты остаёшься наедине и начинаешь с ним разговаривать, то понимаешь, что перед тобой добрый и думающий человек. Сейчас я вспоминаю о нём с теплотой, добротой и благодарностью.

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