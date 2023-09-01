В главных слухах недели вы узнаете, когда Зинедин Зидан может в третий раз возглавить «Реал», какое решение по будущему принял Килиан Мбаппе, и как «Тоттенхэм» ментально унизил Гарри Кейна. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Зидан возглавит «Реал»

Следующим летом Карло Анчелотти покинет «Реал» и возглавит сборную Бразилии. Если верить слухам, мадридскую команду может в третий раз принять Зинедин Зидан. В прессе пишут о том, что 51-летний француз поддерживает хорошие отношения с президентом «сливочных» Флорентино Пересом и может получить приглашение. Без тренерской работы Зидан находится уже больше двух лет.

Игрокам «Зенита» заплатили за победу над «Спартаком»

Перед недавним матчем между «Спартаком» и «Зенитом» многие считали фаворитом московскую команду. Тем не менее, действующие чемпионы России отпраздновали гостевую победу со счётом 3:1. В прессе появилась информация о том, что все футболисты «Зенита», которые выходили на поле, за этот результат получили по 100 тысяч долларов. Запасные игроки получили в два раза меньше.

Мбаппе продался за деньги

До закрытия летнего трансферного окна в Европе остаются считанные часы. На днях в прессу проскакивала информация о том, что «Реал» в последний момент сделает «ПСЖ» предложение по трансферу Килиана Мбаппе. Впрочем, куда более правдивыми выглядят сообщения о том, что звёздный форвард решил продлить контракт в Париже. Мбаппе якобы привлекли финансовые условия и тот факт, что после ухода Лео Месси и Неймара он будет главной фигурой проекта. По слухам, новое трудовое соглашение Килиана будет рассчитано до конца сезона 2025/2026. У игрока якобы будет возможность через год уйти в «Реал» за определённую сумму, хотя после пролонгации договора осуществить мечту и примерить на себе футболку «сливочных» Мбаппе будет определённо сложнее. Мадридцы наверняка рассчитывали подписать Килиана как свободного агента.

Салах покидает «Ливерпуль»

Нападающий Мохамед Салах уходит из «Ливерпуля» после шести сезонов в клубе. Поговаривают, что трансфер звёздного египтянина уже согласовал «Аль-Иттихад». В самое ближайшее время чемпионы Саудовской Аравии должны объявить о сделке официально. Салах якобы согласился на переход в «Аль-Иттихад» сразу по нескольким причинам. Во-первых, форвард рассчитывает хорошо заработать в ближайшие годы. Во-вторых, Мохамед хочет поиграть в мусульманской стране.

Кейна ментально унизили

В летнее трансферное окно Гарри Кейн покинул родной «Тоттенхэм» и присоединился к «Баварии». По слухам, английский нападающий не смог лично попрощаться с футболистами и сотрудниками «шпор», поскольку клуб запретил ему приезжать на базу. Кейна якобы письмом уведомили о том, что его приезд будет неуместным. Гарри даже не смог забрать свои личные вещи – лондонский клуб их выслал позже.

Слухи собирал Александр Тихий.