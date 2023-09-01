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Кырнац: «Ганчаренко горит футболом» эксклюзив

01 Сентября 2023 • 12:45 Комментировать

Экс-футболист ЦСКА Георгий Кырнац в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о тренерах Викторе Ганчаренко и Сергее Овчинникове.

- В основном составе ЦСКА вы работали с Виктором Ганчаренко и Сергеем Овчинниковым. Что можете сказать о них как о специалистах?

- Виктор Михайлович живёт и горит футболом, он максимально вовлечённый человек. Думаю, что все, кто с ним работал или работает, подтвердят мои слова.

Сергей Иванович очень много помогал тактическим советом на поле и за его пределами. У него разговоры решали больше, чем тренировочный процесс. Он хороший мотиватор.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Овчинников Виктор Ганчаренко Георгий Кырнац
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