Агент Николсона допустил уход форварда из «Спартака»

Агент нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега высказался о будущем своего клиента в составе столичного клуба.

«Все еще рано говорить, останется ли Шамар в «Спартаке». У нас пока нет ответа на этот вопрос. Время пока есть», - приводит слова агента Sport24.

Контракт ямайца с «красно-белыми» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.

Стоит отметить, что 26-летний форвард не включён в заявку «Спартака» на нынешний сезон.

Ранее СМИ сообщали, что к Николсону проявляет интерес испанская «Валенсия».