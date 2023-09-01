Агент Бальде: «Думаю, Кейта останется в «Спартаке»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался о будущем своего клиента.

«Думаю, он останется в «Спартаке», если не произойдёт ничего экстраординарного», — цитирует агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что интерес к 28-летнему сенегальцу проявляет французский «Лилль».

В текущем сезоне Бальде провёл за «Спартак» три игры, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 2,5 миллиона евро.

Контракт Бальде с московским клубом рассчитан до лета 2025 года, ранее он выступал за «Лацио», «Интер», «Монако», «Кальяри» и «Сампдорию».