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Чернов: «Игроки «Спартака» полностью доверяют Абаскалю»

01 Сентября 2023 • 12:01 Комментировать

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о критических высказываниях в сторону главного тренера команды Гильермо Абаскаля из-за неудачных результатов в новом сезоне.

«Надо у него, наверное, спросить, у руководства. Я думаю, что оно полностью ему доверяет, и мы тоже. Не думаю, что игра с «Краснодаром» как-то скажется», - передает слова Никиты «Спорт-Экспресс».

Следующий поединок «Спартак» проведет на выезде против «Краснодара» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги. После шести туров подопечные Абаскаля занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Чернов Гильермо Абаскаль
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