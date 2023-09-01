Защитник «Ростова» Терентьев рассказал о своём будущем

Защитник «Ростова» Денис Терентьев высказался о своём будущем в составе команды с берегов Дона.

Игрок отметил, что на данный момент разговоров по поводу продления контракта не было.

«Настрой в целом позитивный. Уходить в другой клуб не собираюсь — мне и здесь все нравится», - приводит слова Терентьева Sport24.

Контракт 31-летнего футболиста с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Терентьев принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее он выступал за «Томь», питерский «Зенит» и «Уфу».