Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Ростова» Терентьев рассказал о своём будущем

01 Сентября 2023 • 11:56 Комментировать
Ростов
...
Динамо Москва
03.09 20:00

Защитник «Ростова» Денис Терентьев высказался о своём будущем в составе команды с берегов Дона.

Игрок отметил, что на данный момент разговоров по поводу продления контракта не было.

«Настрой в целом позитивный. Уходить в другой клуб не собираюсь — мне и здесь все нравится», - приводит слова Терентьева Sport24.

Контракт 31-летнего футболиста с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Терентьев принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее он выступал за «Томь», питерский «Зенит» и «Уфу». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Денис Терентьев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ДИНАМО МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.09.23 в 13:00
Урал Урал
Ахмат Ахмат
2.27 3.60 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Сентября
13:19 · Россия. Премьер-лига
​Семак назвал игроков «Зенита», которые вернулись в строй – впереди матч с ЦСКА
13:14 · Россия. Премьер-лига
​Семак не говорил с Марио Фернандесом персонально об игре с ЦСКА
13:01 · Россия. Премьер-лига
Кырнац: «Овчинников был строг» эксклюзив
12:45 · Россия. Премьер-лига
Кырнац: «Ганчаренко горит футболом» эксклюзив
12:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона допустил уход форварда из «Спартака»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Агент Бальде: «Думаю, Кейта останется в «Спартаке»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «Игроки «Спартака» полностью доверяют Абаскалю»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ростова» Терентьев рассказал о своём будущем
11:40 · Россия. Премьер-лига
Жуков высказался о матче «Краснодар» - «Спартак»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок ЦСКА Карраскаль ответил на вопрос, способен ли он перейти в «Зенит» или «Спартак»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль — о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»: «Это его решение, я его уважаю»
11:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
Нетфуллин — о Талалаеве: «Иногда его методы жестковаты, вижу, как новички закипают от такого прессинга»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «Спартак» — такая команда, в которой всегда есть какие-то разговоры»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Кырнац: «Уровень всех процессов в Медиалиге соответствует Второй лиге» эксклюзив
10:30 · Россия. Премьер-лига
Каирский «Аль-Ахли» заинтересовался нападающим «Ахмата» Конате
Все новости
Рекомендуем