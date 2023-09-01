Жуков высказался о матче «Краснодар» - «Спартак»

Экс-глава Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился мнением о предстоящем поединке седьмого тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и московским «Спартаком».

«Краснодар» - серьезный соперник. Надеюсь, будет интересная игра. Если «Спартак» будет играть так, как с «Динамо» в первом тайме, то будет все нормально», - приводит слова Жукова «Спорт-Экспресс».

Встреча между командами состоится на стадионе в Краснодаре в субботу, 2 сентября. Начало матча запланировано в 20:00 по московскому времени. В преддверии поединка краснодарцы лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, а москвичи занимают седьмую строчку.