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Бывший игрок ЦСКА Карраскаль ответил на вопрос, способен ли он перейти в «Зенит» или «Спартак»

01 Сентября 2023 • 11:28 Комментировать
Ростов
...
Динамо Москва
03.09 20:00

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль, ранее выступавший за ЦСКА, высказался на тему того, смог бы он когда-нибудь перейти в «Спартак» или «Зенит».

«Что касается лично меня, я не задумывался, сейчас сосредоточен на игре в «Динамо». Не думаю о других вещах», — приводит слова Карраскаля «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее колумбийский футболист заявил, что с уважением относится к решению своего бывшего одноклубника по ЦСКА Хесуса Медины перейти в «Спартак».

Карраскаль защищал цвета «армейцев» с февраля 2022 по август 2023 года. В общей сложности в составе ЦСКА полузащитник провёл 47 матчей, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Динамо Москва Хорхе Карраскаль
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