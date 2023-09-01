Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карраскаль — о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»: «Это его решение, я его уважаю»

01 Сентября 2023 • 11:16 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
1 2.30 X 3.80 2 2.95
02.09 20:00

Новобранец «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался о переходе своего бывшего партнёра по ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».

Колумбийский футболист признался, что рад за своего друга и с уважением относится к его решению перейти в стан принципиального соперника ЦСКА.

«Не знаю, что болельщики говорят, может быть, соперничество между этими командами есть, поэтому как-то так восприняли. Но за него я лично рад. Это его решение, я его уважаю», — цитирует Карраскаля «Спорт-Экспресс».

В составе «Спартака» 26-летний Медина успел провести шесть матчей, в которых отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Динамо Москва Хорхе Карраскаль Хесус Медина
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.09.23 в 13:00
Урал Урал
Ахмат Ахмат
2.27 3.60 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Сентября
13:19 · Россия. Премьер-лига
​Семак назвал игроков «Зенита», которые вернулись в строй – впереди матч с ЦСКА
13:14 · Россия. Премьер-лига
​Семак не говорил с Марио Фернандесом персонально об игре с ЦСКА
13:01 · Россия. Премьер-лига
Кырнац: «Овчинников был строг» эксклюзив
12:45 · Россия. Премьер-лига
Кырнац: «Ганчаренко горит футболом» эксклюзив
12:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона допустил уход форварда из «Спартака»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Агент Бальде: «Думаю, Кейта останется в «Спартаке»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «Игроки «Спартака» полностью доверяют Абаскалю»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ростова» Терентьев рассказал о своём будущем
11:40 · Россия. Премьер-лига
Жуков высказался о матче «Краснодар» - «Спартак»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок ЦСКА Карраскаль ответил на вопрос, способен ли он перейти в «Зенит» или «Спартак»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль — о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»: «Это его решение, я его уважаю»
11:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
Нетфуллин — о Талалаеве: «Иногда его методы жестковаты, вижу, как новички закипают от такого прессинга»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «Спартак» — такая команда, в которой всегда есть какие-то разговоры»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Кырнац: «Уровень всех процессов в Медиалиге соответствует Второй лиге» эксклюзив
10:30 · Россия. Премьер-лига
Каирский «Аль-Ахли» заинтересовался нападающим «Ахмата» Конате
Все новости
Рекомендуем