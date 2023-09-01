Карраскаль — о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»: «Это его решение, я его уважаю»

Новобранец «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался о переходе своего бывшего партнёра по ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».

Колумбийский футболист признался, что рад за своего друга и с уважением относится к его решению перейти в стан принципиального соперника ЦСКА.

«Не знаю, что болельщики говорят, может быть, соперничество между этими командами есть, поэтому как-то так восприняли. Но за него я лично рад. Это его решение, я его уважаю», — цитирует Карраскаля «Спорт-Экспресс».

В составе «Спартака» 26-летний Медина успел провести шесть матчей, в которых отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами.