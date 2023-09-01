Чернов: «Спартак» — такая команда, в которой всегда есть какие-то разговоры»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал об общении в команде.

По словам Чернова, игроки «Спартака» постоянно общаются между собой на разные темы, пытаясь подкорректировать игру команды на всех участках поля.

«Соболев говорил, что состоится серьёзный разговор в раздевалке? «Спартак» — такая команда, в которой всегда есть какие-то разговоры. Где-то подкорректировать в обороне, в атаке. В матче с «Динамо» вы могли видеть итог того, о чём мы говорили», — цитирует Чернова «Чемпионат».

После шести туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» расположился на седьмом месте турнирной таблицы, набрав 10 очков. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут завтра, 2 сентября, против «Краснодара». Начало — в 20:00 по московскому времени.