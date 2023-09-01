Экс-вратарь московского ЦСКА Георгий Кырнац, сейчас защищающий цвета ФК «10», провел сравнение между клубами Медиалиги и профессиональными командами.

- Порой принято сравнивать между собой уровень профессиональных клубов с медиакомандами. Как вы оцените свой коллектив с этой точки зрения?

- Тяжело так оценивать себя, потому что мы не играли так, как играют команды в условной Второй лиге, где собраны крепкие соперники. Уровень организации всех процессов, тренировок и всего остального соответствует уровню Второй лиги. Может, чуть лучше. Некоторые команды заявляют, что могут на равных соревноваться с клубами РПЛ, ФНЛ и ПФЛ, но это всё - вилами по воде.

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