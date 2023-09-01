Карраскаль объяснил, почему перешёл в «Динамо»

Новичок московского «Динамо» Хорхе Карраскаль, который недавно перебрался в стан «бело-голубых» из ЦСКА, объяснил свой трансфер.

«У меня были другие предложения, но не буду о них говорить. Выбрал «Динамо», потому что мне знаком чемпионат России. Я уже привык жить в Москве, мне нравится атмосфера», - передает слова колумбийского полузащитника «Чемпионат».

О трансфере Карраскаля в «Динамо» было объявлено в конце августа. Южноамериканец подписал с «бело-голубыми» контракт на четыре года.

В прошлом сезоне 25-летний полузащитник сыграл 26 матчей в Премьер-лиге, отметившись шестью голами и двумя ассистами.