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«Валенсия» выбрала между Николсоном и украинцем Яремчуком

01 Сентября 2023 • 10:10 Комментировать

Руководство испанской «Валенсии» подыскивает варианты усиления атакующей линии команды.

Как стало известно Legalbet, «летучие мыши» рассматривают кандидатуры нападающего «Спартака» Шамара Николсона и форварда «Брюгге» Романа Яремчука. Между этими двумя игроками испанцы отдают предпочтение украинскому футболисту.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук принял участие в трех поединках. Украинский нападающий не отметился голевыми действиями.

Ближайший матч «Валенсия» сыграет против «Алавеса» в рамках четвертого тура чемпионата Испании. Поединок состоится 2 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Роман Яремчук Шамар Николсон трансферы футбола - лето 2023
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