Тренер «Лорьяна» выступил против трансфера Изидора

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор не перейдет в «Лорьян», утверждает в своих социальных сетях инсайдер Бенжамен Хуарес.

Как стало известно журналисту, сам форвард был готов перебраться в «Лорьян», однако главный тренер французской команды Режис ле Брис выступил против сделки.

Ранее в прессе также сообщалось, что в услугах Изидора заинтересованы «Марсель», «Метц» и «Црвена Звезда».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги нападающий провел четыре поединка, в которых забил гол и получил желтую карточку. Трудовое соглашение Вильсона с «железнодорожниками» рассчитано до лета 2026 года.