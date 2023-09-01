Бывший вратарь ЦСКА Георгий Кырнац, сейчас защищающий цвета футбольного клуба «10» принял участие в легендарном матче Лиги чемпионов, в котором «красно-синие» в переполненных «Лужниках» обыграли мадридский «Реал». В конце той встречи вратарь московского клуба Игорь Акинфеев получил красную карточку, а вместо него на поле появился молодой Георгий Кырнац. Через 49 секунд после выхода Кырнаца на замену главный арбитр зафиксировал сенсационную победу ЦСКА. Георгий Кырнац любезно согласился пообщаться с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном и рассказал о своей жизни сейчас, происках журналистов и Азамате Мусагалиеве.

- В процессе подготовки я наткнулся на информацию, что вы - большой любитель крафтового пива. Не врут?

- Как раз врут. Пару раз в выходные меня могли заметить в барах, но не более того.

- В целом часто посещаете питейные заведения?

- Нет, не часто. Когда-то гуляли, зашли в бар. Не более того.

- Тогда короткий блок про пиво завершён, перейдём к футболу. Александр Сапета, тоже выступающий за ФК «10», рассказывал мне, что Азамат Мусагалиев сильно вовлечён в жизнь клуба. Что вы можете сказать по этому поводу?

- Присоединяюсь к словам Александра. Азамат с головой в команде. Думаю, он даже решает бытовые проблемы некоторых игроков. Он очень интересуется тем, что происходит в команде, и всем, что с ней связано. Он максимально вовлечён в процесс.

- Как часто команда собирается на тренировки?

- Не знаю, можно ли мне рассказывать об этом. Относительно предыдущих сезонов количество тренировок выросло, а качество улучшилось.

- На сколько возросло количество?

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- Сейчас мы тренируемся в полтора или даже в два раза чаще, чем раньше.

- Порой принято сравнивать между собой уровень профессиональных клубов с медиакомандами. Как вы оцените свой коллектив с этой точки зрения?

- Тяжело так оценивать себя, потому что мы не играли так, как играют команды в условной Второй лиге, где собраны крепкие соперники. Уровень организации всех процессов, тренировок и всего остального соответствует уровню Второй лиги. Может, чуть лучше. Некоторые команды заявляют, что могут на равных соревноваться с клубами РПЛ, ФНЛ и ПФЛ, но это всё - вилами по воде.

- Чем медиафутбол отличается от профессионального?

- Разные степени освещаемости. В Медиалиге порой под прицел попадают такие события, которые в РПЛ просто остаются за кадром. Часто устраивают шоу между различными командами, недавно организовали стол президентов. В РПЛ такое невозможно представить. Уровень зрелищности тоже другой.

- На первых парах эти особенности вас скорее отталкивали?

- Сначала было очень непривычно сниматься в многочисленных роликах. Ты не знаешь, как надо себя вести. Потом ты уже понимаешь, как работают эти механизмы и начинаешь ориентироваться в правилах игры.

- Сейчас период адаптации в этом плане завершился?

- Да. Будет непривычно дальше играть и существовать в медиафутболе, если эти аспекты пропадут.

- У вас были другие варианты продолжения карьеры? Или после СКА на вас вышла только «десятка»?

- От профессиональных команд предложения были, но они меня не устраивали. Ездить в одну сторону два с половиной часа, а потом возвращаться домой и получать за это в месяц 20-25 тысяч - не очень интересно.

- То есть Медиалига предложила куда более выгодные финансовые условия?

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- Я выбрал Медиалигу, потому что это новый и интересный опыт. Финансовый аспект не играл роли в принятии решения.

- Сейчас ваша профессиональная карьера приостановлена, но теоретически мы всё ещё можем увидеть вас в профессиональном клубе?

- Да, всё верно.

- Несколько лет назад вы говорили, что хотите получить высшее образование. Удалось?

- Да, год назад я получил диплом магистра. Окончил московский университет физической культуры.

- Какая специальность?

- Подготовка спортивного резерва.

- Это была корочка ради корочки? Или действительно нашли новые знания?

- Конечно, нашёл. Большая часть моей жизни связана со спортом, так что я решил получить образование именно в этой сфере. С такой специальностью можно много куда пойти.

- Можно продолжить свой путь в любом другом виде спорта?

- Верно. Это педагогическая деятельность, которая направлена на подготовку кадров.

- Несколько лет назад вы сказали, что Игорь Акинфеев для вас является ориентиром в профессии. С тех пор ничего не изменилось?

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- Чем старше становишься, тем больше начинаешь понимать в футболе и меньше ориентируешься на эмоции. Постепенно пропадают все кумиры, а матчи начинаешь смотреть не сердцем, а головой.

- Немного иначе спрошу. Кто сейчас лучший в мире с точки зрения вратарского мастерства?

- Наверное, Эдерсон. Ещё мне очень нравится Куртуа. Посмотрим, сможет ли он восстановиться после травмы. Эдерсон очень современно играет, а зрители видят, как Гвардиола через него реализует свои идеи. Сейчас вратарь является неотъемлемой частью всего тактического рисунка команды.

- А Куртуа?

- Он просто всесторонне развитый голкипер, который защищает цвета симпатизирующего мне клуба. Пожалуй, они оба на сегодняшний день лучшие голкиперы мира.

- А в РПЛ кто вам симпатизирует?

- Всегда слежу за матчами «Урала» и игрой Ильи Помазуна.

- Он вырос по сравнению со своей версией прошлогоднего образца?

- Да, конечно. Очень заметно. Благодаря его выступлениям весь «Урал» стал играть куда увереннее.

- А за Торопом из ЦСКА следите?

- Да, слежу. Хороший вратарь, играет достаточно уверенно. Видно, что с каждым матчем он становится всё спокойнее и надёжнее. Ему еще многое предстоит сделать, чтобы стать основным вратарём такого клуба. Думаю, у него всё получится при нужном упорстве.

- А на прошлом чемпионате мира кто-то из голкиперов понравился? Многие хвалили Ливаковича из сборной Хорватии.

- Я видел его выступления только на этом турнире, так что не могу ничего сказать. Многие клубы могли оторвать с руками и ногами, но что-то не получилось.

- Как вратарская позиция изменилась за последние 10-15 лет?

- Безусловно, голкиперы стали играть выше и теперь больше играют ногами. Зачастую вратарь становится последним рубежом в поле и страхует центральных защитником. Пятнадцать лет назад, если ты неплохо играл на выходах и был надёжен на ленточке, тебя уже считали топ-вратарём.

Раньше в той же Англии вратари при подачи угловых летели и ломали соперников, а сейчас в там голкиперы в таких же ситуациях чаще всего остаются на ленточке.

- Отечественного футбола все вышеуказанные изменения коснулись?

- Конечно, коснулись. Посмотрите на манеру Сафонова или Песьякова. Раньше нельзя было увидеть такое в нашем чемпионате, а вратарей отгоняли палкой от линии.

- А вы перестроились на более современный манер?

- Скорее нет, чем да. Меня изначально учили играть чуть выше, чем среднестатистического голкипера.

- При этом не страшно пустить какой-нибудь парашютик?

- Да, страшновато, потому что такие голы всем запоминаются. Но всё равно если ты играешь выше, то за сезон предотвращаешь 10-15 опасных выходов один в один.

- Какая вообще у вас сильнейшая сторона игры голкипера?

- Пожалуй, лучше всего я играю на линии. У меня неплохо с прыжками и реакцией. Так сложилось физиологически.

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- Вы с самого детства хотели стать футболистом? Или получилось, что пошли по той стезе, в которую отдали родители?

- Скорее, второе. Уже в процессе прочувствовал эту игру.

- Были другие варианты выбором профессии?

- Нет, вообще не было.

- Многие бояться отправлять детей в профессиональный спорт, так как здесь надо отдаваться целиком и полностью, не имея возможности серьёзно заниматься чем-то другим. У вас в семье такого не было?

- Никогда не было. Профессиональный спорт в любом случае - это огромные жертвы. В подростковом возрасте тоже приходилось много с чем расставаться. Многие футболисты даже не попадают на свои выпускные.

- Оказывается, вы начинали тренироваться в школе «Спартака»? А ваш отец болеет за ЦСКА.

- Изначально такого не было. Он стал болельщиком ЦСКА в процессе моего обучения там, мы тогда пропитались культурой армейцев.

- Как вы перешли из школы «красно-белых» в школу «красно-синих»?

- Просто ЦСКА предложил лучшие с точки зрения тренировочного процесса условия.

- Не пожалели о своём решении?

- Нет, абсолютно.

- По юношам вы играли за ЦСКА в еврокубках. Помните, кто тогда противостоял вам на поле?

- Честно говоря, не припомню. Помню только, что тогда против нас в Юношеской Лиге чемпионов играл Килиан Мбаппе.

- О чём думает молодой футболист, принимая участие в таком серьёзном турнире?

- О том, что надо показать себя, так как за этим турнирам пристально следят зрители и специалисты. Все примеряются друг к другу уже с начала плей-офф.

- В основном составе ЦСКА вы работали с Виктором Ганчаренко и Сергеем Овчинниковым. Что можете сказать о них как о специалистах?

- Виктор Михайлович живёт и горит футболом, он максимально вовлечённый человек. Думаю, что все, кто с ним работал или работает, подтвердят мои слова.

Сергей Иванович очень много помогал тактическим советом на поле и за его пределами. У него разговоры решали больше, чем тренировочный процесс. Он хороший мотиватор.

- Овчинников много «пихал» своим подопечным?

- Да, он был строг, но в итоге его действия пошли всем на благо. Он так пытался замотивировать нас и выжать из нас какую-то нужную эмоцию.

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- А в личном общении?

- Когда ты остаёшься наедине и начинаешь с ним разговаривать, то понимаешь, что перед тобой добрый и думающий человек. Сейчас я вспоминаю о нём с теплотой, добротой и благодарностью.

- Вы также известны из-за того, что приняли участие в матче лиги чемпионов с «Реалом». Помните, что происходило в тот день до начала самой игры?

- Один мой друг в тот день сказал мне примерно следующее: «Представляешь, Игорь получит травму, а ты выйдешь на поле». В тот момент я подумал, что это какой-то бред, но в итоге Игорь действительно закончил матч раньше положенного времени.

- Наблюдая за игрой со скамейки запасных, восхищались мастерству игроков «Реала»?

- Не могу так сказать, потому что испанцы выдали не лучший матч. ЦСКА в тот вечер многое удавалось, а команда отдала все силы, обороняясь всю игру.

- Что происходило на скамейке во время встречи?

- В плане эмоций это были американские горки. За взлётом следовало падение.

- До матча у вас была мысль, что вам всё же доведётся выйти на поле?

- Я был готов выйти, но не мог знать, что такое произойдёт.

- Спустя некоторое время Игорь Акинфеев, ссылаясь на Сергея Овчинникова, рассказал, что вы отказывались выходить на замену. Это так?

- Конечно, это всё выдумки. Отказываться выйти на поле в таком матче... Это как минимум глупость.

- Через некоторое время после слов Акинфеева в сети распространился скриншот, на котором якобы вы самым нелесным образом отзывались о самом Акинфееве и об Овчинникове.

- Это был не мой аккаунт. Про скриншот ничего сказать не могу. Скорее всего, недоброжелатели создали похожий аккаунт с моим именем и от него начали распространять информацию.

- Тогда удар от ворот исполнил Родриго Бекао. Почему не вы?

- У нас была такая тренерская установка.

- Как вы реагировали на поток мемов, который расплодился после окончания той игры?

- Были и смешные шутки, но постепенно я стал немного уставать от этого. Всё одинаково и направлено в одну точку... Это неинтересно.

- Была любимая картинка на этот счёт?

- Сейчас уже не вспомню, но наверняка что-то было.

- Через некоторое время вы оказались в хабаровском СКА. Тогда у вас были предложения только от хабаровских армейцев?

- Других предложений не было.

- А в процессе выступлений за дальневосточный клуб вами интересовались другие команды?

- Тоже нет.

- В процессе выступлений за СКА вы хотели выходить на поле и защищать цвета команды?

- Конечно, всегда хотел.

- Сейчас можете сказать, что конкретно тогда не получилось?

- У меня нет конкретного ответа на это вопрос. Скорее, стечение обстоятельств.

- Что можно делать неосновному вратарю в чужом городе вдали от дома?

- Наверное, не загоняться и просто стараться делать свою работу.

- Вам было сложно?

- Естественно. Я не мог много общаться со своими близкими из-за разницы во времени. В любом случае новый быт и новый город - это всегда непросто.

- Почему вы в итоге решили приостановить профессиональную карьеру?

- Сначала я попал в «десятку», а потом принял такое решение. В таком порядке всё случилось.

- Но ещё сохраняется вероятность того, что мы увидим вас на профессиональных полях?

- Конечно.

- Перейдём к традиционному блицу. Продолжите, пожалуйста, фразу. Сейчас российский футбол в...

- В упадке. Мы варимся в своём болоте.

- С чем это связано?

- С изоляцией.

- А российский медиафутбол?

- На подъёме. Всё становится лучше и лучше.

- Как вы оцените себя как вратаря?

- Стараюсь не давать себе никаких оценок. Со стороны людям виднее.

- Ваш любимый клуб в мире?

- Какого-то одного нет. Есть команды, за которыми мне интересно наблюдать, но яро не поддерживаю ни одну из них.

- А в России?

- Конечно, ЦСКА. И персонально Илья Помазун в «Урале».

- Вы можете назвать себя армейцем?

- Могу.

- Общаетесь с кем-то из состава ЦСКА времён игры с «Реалом»?

- Скорее нет, чем да.

- Лучший вратарский тренер в вашей профессиональной карьере?

- Не могу выделить кого-то одного. Каждый вложил в меня очень много.

- Лучший главный тренер в вашей профессиональной карьере?

- Тоже сложно выделить кого-то одного. Долго работал с Александром Гришиным, Виктором Ганчаренко и Андреем Аксёновым, так что назову их.

- Лучший тренер минувшего европейского сезона?

- Хосеп Гвардиола.

- Лучший клуб минувшего европейского сезона?

- «Манчестер Сити».

- Лучший игрок минувшего европейского сезона?

- Кевин Де Брёйне.

- Почему он?

- Теневой лидер лучшей команды.

- Уйти из футбола или побриться налысо?

- Побриться налысо.

- Месси или Роналду?

- Для меня Роналду.

- Россия - медиафутбольная страна?

- Сейчас уже можно так сказать.

- Россия - футбольная страна?

- Сейчас уже меньше, чем год назад.