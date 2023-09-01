29-летний чилийский полузащитник Диего Вальдес, выступающий в чемпионате Мексики за «Америку», пролонгировал сотрудничество с клубом. Новый трудовой договор игрока рассчитан до середины 2026 года.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к хавбеку со стороны московского ЦСКА. Однако «Америка» так и не получила от российского клуба приемлемого предложения.

Чилиец выступает за «Америку» с января прошлого года. Мексиканский клуб купил полузащитника за 10,6 миллиона евро. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 6,5 миллиона.