Тихонов высказался о матче ЦСКА - «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о центральном матче седьмого тура Премьер-лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Зенит».

«На данный момент «Зенит» сильнее, потому что вернулся Вендел. У ЦСКА, наоборот, потери. Пока они невосполнимы. В данный момент «Зенит» по игре - самая сильная команда в чемпионате», - рассказал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится в воскресенье, 3 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

В преддверии этой игры хозяева занимают шестое место в РПЛ, а гости находятся на второй строчке.